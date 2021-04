In der Steinhauser Straße kam es am Samstagmorgen gegen 11.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 45-Jährigen Autofahrer und einer 32-jährigen Lkw-Fahrerin. Weil der 45-Jährige etwas langsamer fuhr als erlaubt, betätigte die Fahrerin dahinter mehrfach die Licht- und Signalhupe. Der Vorausfahrende fühlte sich deshalb genötigt, hielt auf der Fahrbahn an und lief zu der Fahrerin ans Führerhaus. Laut Polizei entwickelte sich alsbald ein Streit, in dessen Verlauf die 32-Jährige dem Autofahrer Gewalt androhte. Das ließ der 45-Jährige nicht auf sich sitzen, schubste die Lkw-Fahrerin auf die Straße und schlug sie. Die Polizei hat gegen beide Personen ein Strafverfahren eröffnet und sucht noch Zeugen des Vorfalls, Telefon 06332/9760.