Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Dienstagnachmittag in Zweibrücken, als ein Lastzug auf dem Weg zu einem Recyclingbetrieb in der Schlachthofstraße Probleme mit der tonnenschweren Fuhre Schrott bekam, die er geladen hatte. Laut Polizei ist beim Durchfahren des Bubenhauser Kreisels in Richtung des sogenannten Munzingerbuckels die Ladung verrutscht, wodurch der Lkw-Auflieger verformt wurde und sich in sich verdrehte. Ein Autokran wurde herbeigerufen, um dem Lastzug aus seiner misslichen Situation zu helfen. Wie die Polizei, die die Unfallstelle absicherte, ergänzte, wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.