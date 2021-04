Volkslieder zum Mitsingen und Zuhören bietet das Konzert im Pirmasenser Live-Stream am Donnerstag, 8. April, 19 Uhr: „Volkslieder Singalong“. Bezirkskantor Maurice Croissant, Musiklehrer Volker Christ, die Sopranistin Carla Hussong und der Tenor Robert Reichinek laden das Publikum zum Mitsingen ein. Angestimmt werden populäre Volkslieder und Kanons, auch in mehrstimmigen Arrangements mit Klavierbegleitung. Das Konzert via www.pirmasens.de/live ist kostenfrei.