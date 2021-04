Am Samstag ab 19 Uhr ist man im Himmel. Im Blues Himmel. Der gibt mit Michael Wack ein rund 90-minütiges Konzert. Es ist der vierte Livestream vom Kulturamt aus dem Herzogsaal. Mit einer Besonderheit.

Am Samstag ab 19 Uhr ist man im Himmel. Im Blues Himmel. Der gibt mit Michael Wack ein rund 90-minütiges Konzert. Es ist der vierte Livestream des Kulturamts aus dem Herzogsaal. Mit einer Besonderheit. „Wir machen ein Best-of plus drei neue Stücke“, verrät Bandgründer Michael Wack, der beim Konzert auch die Moderation übernimmt. Dazu gehören Songs, die man kennt, wie „Wo fangt de Himmel an“ oder „Ruf mich, Michel“. Die drei neuen Lieder sind auf ihrer neuen CD „Musiktherapie“ zu finden, die im Mai erscheint. Sie haben mit der Pandemie zu tun. Auf der Website von Michael Wack kann man sie sich anhören. Dazu hat der Musiker auch Videos gedreht. Die Songs haben Titel, die schon zeigen, wie der Hase läuft: „Corona Blues“, „Bleib Deheem“ und „Madame Corona“. Blues Himmel wird 13 Titel in 90 Minuten spielen.

„Ich bin ganz glücklich, denn ich fand, der Sound bei den letzten Livestreams war genial“, freut sich Wack. Die Besetzung von Blues Himmel ist neben Michael Wack, der Leadgesang, Gitarre und Mundharmonika abdeckt: Schlagzeuger Benjamin Pfahler, Bassist Andrea Tognoli (er spielt auch in Wacks Trio Finale), Thomas Girard am Saxofon und an der Querflöte sowie Barbara Wesely am Akkordeon.

„Es wird ähnlich ablaufen wie bei den anderen Livestreams, nur dass ich als Sänger nicht rumlaufe“, erzählt Michael Wack. Er sitzt nämlich mit seiner Gitarre bei der Band. Das hindert ihn nicht, das Konzert zu moderieren. Mit Texten der Zuschauer: Die können ihre Moderations-Reime auf Pfälzisch per E-Mail schicken ans Kulturamt: kultur@zweibruecken.de oder an michel-wack@gmx.de. Die Texte müssen die Wörter „Blueshimmel“, „Zweebrigge“ und „Dehemm“ enthalten. Bis Samstag kann man die Reime Michael Wack schicken – das Kulturamt ist da natürlich schon geschlossen. „Diejenigen, die was einschicken, das wir vorlesen, bekommen von uns ein CD-Paket als Dankeschön.“

Ein Chat mit den Zuschauern gibt es auch wieder. Also: fleißig in die Tasten hauen, denn: „Wir lesen die Kommentare während des Streams auch vor“, so Wack.

