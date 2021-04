Als „dramatisches Leseduett“ kündigt die Zweibrücker Stadtbücherei den Livestream am Freitag, dem Welttag des Buches, mit Madeleine Giese und Reiner Furch an. Madeleine Giese beschreibt es so: „Die Lesung dauert etwa eine Stunde und handelt vom Lesen. Das geht von der Erfindung der Schrift über die ,Rechte des Lesers’, Drohinschriften in der Bibliothek von Barcelona, was mit Lesern passiert, die geliehene Bücher nicht zurückbringen, bis zu Liebeserklärungen ans Lesen und das Verzweifeln über Unmassen von Büchern. Die Lesung ist (hoffentlich) kurzweilig und interessant, unterhaltsam ist sie auf jeden Fall. Gelesen werden Texte von Daniel Pennac, Jakob Haringer, Somerset Maugham, Cervantes, Franz Kafka, Gedichte von Ernst Jandl, ein Text von mir über ein saarländisches Grillfest inklusive Bücherverbrennen. Nahezu jeder Autor hat über das Lesen geschrieben, so gibt es witzige, nachdenkliche oder verrückte Zitate von Erasmus von Rotterdam bis Peter Bichsel.“

Info