Wie schon im ersten Lockdown gibt es wieder Live-Streams von Konzerten in der Kaiserslauterer Fruchthalle, immer um 17 Uhr. Heute, Mittwoch, mit dem Trio Martin Haberer (Gitarre), Günter Frölich (Akkordeon) und Helmut Engelhardt (Saxofon), am Donnerstag mit den Rockmusikern Jürgen Walzer (Gitarre), Sven Sommer (Bass) und Thomas Rieder (Schlagzeug) und am Freitag mit dem Martin Preiser Trio. Zu sehen auf dem Kanal „Herzlich digital“ über YouTube und Facebook.