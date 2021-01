Das Terzett Alessandra Marten, Anna Becker und Lea Roller lädt am Samstag um 17 Uhr mit dem Pirmasenser Bezirkskantor Maurice Croissant zum Live-Stream-Konzert. Das Ungewöhnliche: Die drei Frauen sind sowohl Sängerinnen als auch Instrumentalsolistinnen.

Der bunte Reigen von vokalen und kammermusikalischen Werken spannt einen stilistischen Bogen von der italienischen Renaissance über Bach, Telemann und Mozart bis zu Reger und Strauss und der neuseeländischen Komponistin Jenny McLeod (geboren 1941). So ist der erste Satz aus Mozarts Klavierkonzert A-Dur in einer Bearbeitung des Orchesterparts für Violine, Querflöte und Orgel zu hören. Solistin am Klavier ist Alessandra Marten. Die deutsch-französische Musikerin ist Ensemblemitglied des Deutschen und des Württembergischen Kammerchors. Anna Becker studierte Violine und Schulmusik mit Hauptfach Gesang an den Hochschulen in Saarbrücken und Hamburg sowie am Pariser Konservatorium. Lea Roller ist Querflötistin, Sängerin und Chorleiterin im Stuttgarter Raum. Sie studierte Querflöte, Gesang, Klavier und Chor- und Orchesterleitung an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart.

