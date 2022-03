Die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben wählt einen neuen Bürgermeister. Gegen 19.30 Uhr könnte das Ergebnis feststehen. Wir berichten aktuell über die wichtigsten Ergebnisse.

Wer mit seinem Hund in der Natur spazieren geht, soll ihn anleinen, bittet die Stadt Zweibrücken. Gerade jetzt, wo der Nachwuchs kommt, würden immer wieder Hunde Wildtiere reißen.

Im Stadtbild sieht man es kaum, aber Zweibrücken ist auch eine Soldatenstadt. Wie denken die Zweibrücker über die Bundeswehr, jetzt, wo Russland in die Ukraine einmarschiert ist?

200 Menschen kamen am Freitagabend zu einer Demonstration für den Frieden auf den Exerzier- und den Schlossplatz in Pirmasens. OB Zwick warnte dabei davor, einen Hass auf russischstämmige Pirmasenser zu entwickeln.

Internet-Betrug nimmt zu, immer wieder fallen Menschen auf Fake-Shops herein oder lassen sich von Kriminellen Passwörter und sensible Daten entlocken. Am Mittwoch gibt Verbraucherschützer Kai Prowald bei einer Telefonsprechstunde RHEINPFALZ-Lesern Tipps.

Veranstaltungen wie Oktoberfest, Autokino und mehr könnte es auf dem alten Tennisplatzgelände von Petersberg geben, wenn die Firma Jäkel-Event GmbH aus Zweibrücken sich dort ansiedeln kann.

In Blieskastel kostet der Liter Diesel nur knapp 1,58 Euro. Sagt eine Spritpreis-App fürs Handy. Aber denkste.