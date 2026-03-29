Die Stadtkapelle Zweibrücken hat ihre Vereinsführung neu gewählt und stellt Lisa Schneider als Vorsitzende vor. Die 26-Jährige wurde während der Mitgliederversammlung einstimmig in das Amt gewählt. Erstmals übernimmt damit eine Frau diese Position.

Der bisherige Vorsitzende Janis Külchen, 2025 zum Vorsitzenden gewählt, bleibt der Stadtkapelle erhalten. Er wurde zum Stellvertreter gewählt und hat weiterhin die musikalische Leitung als Dirigent. Als nächstes steht ein Auftritt beim Straßentheaterspektakel in Zweibrücken an. Am Sonntag, 10. Mai, spielt die Kapelle ab 11 Uhr und gibt um 15 Uhr ein Konzert im Rosengarten.