Florian Spaniol (20), der Sohn der Homburger Linken-Landtagsabgeordneten und Kreisvorsitzenden Barbara Spaniol, tritt für die Linke als Direktkandidat im Wahlkreis 299 (Homburg) zur Bundestagswahl am 26. September an. Der Jurastudent aus Erbach erhielt in einer Wahlkreisversammlung am Freitagabend, 2. Juli, im Sportheim des SV Schwarzenbach fast 90 Prozent der Stimmen. Florian Spaniol ist Geschäftsführer des Linken-Kreisverbandes Saarpfalz und Mitglied des Homburger Stadtrats. Im Bundestagswahlkampf will er sich für „die Umsetzung des Klimaschutzes“ einsetzen, was „verbunden mit der Lösung der sozialen Frage“ sein müsse.