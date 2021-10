Sie malt und fotografiert und sie schreibt: Die Kaiserslauterer Künstlerin Linde Eller (50) liest am Samstag, 23. Oktober, von 16 bis 17.30 Uhr in der protestantischen Kirche in Dellfeld ihre spirituelle Fantasygeschichte „Die Kuckucksuhr“ vor. Sie spielt in der Gegenwart, es geht um Kontrollzwang, um die Dreieinigkeit. Sie studierte Englisch und Latein fürs Lehramt in Saarbrücken, Mainz, Aberdeen und Vermont, arbeitet als Gymnasiallehrerin und leitet eine AG für kreatives Schreiben an ihrer Schule. Sie schreibt viel seit ihrer Kindheit schon , hat eine Vorliebe für Keltisches, Autoren der englischen und deutschen Romantik, und Fantasy à la Tolkien. Ihre ihre Kurzgeschichten, Romane und Gedichte veröffentlicht sie unter dem Pseudonym Eirien Ethuil für Kindle auf Deutsch und auf Englisch. In Dellfeld liest sie zum ersten Mal. Die Lesung wird begleitet von Julia Sandhäger (aus dem Donnersbergkreis) an der Geige. Der Eintritt ist frei. Nach der Lesung beantwortet die Autorin Fragen, signiert ihre Bücher, und die Kirchengemeinde lädt zu Getränken und Knabbereien ein.