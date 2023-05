17 Prüfungen – sechs am Freitag, sechs am Samstag und fünf am Sonntag – standen an drei Turniertagen auf dem Programm im Landgestüt Zweibrücken. Der Club-Saar-Pfälzischer Springreiter hatte am Wochenende zu seinem zweiten Freiluftturnier in diesem Jahr eingeladen. 556 Reiter-Pferde-Paarungen gingen auf die Wertungsrunden. Sieger beim S**-Springen am Sonntagnachmittag wurde Wolfgang Schmidt von der RSG Barbarossa Kaiserslautern auf dem Wallach Capuano. Die fehlerfreie Runde mit 70,80 Sekunden reichte dem Paar, um Fabio Thielen (RFV Losheim) auf Stakaya und Sascha Braun (RC Achern) auf Commander Joe auf dem Siegertreppchen hinter sich zu lassen. Niklas Betz (RFV Limbach) hatte am Samstag die Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse S* auf Million Dollar Baby vor Thielen und Hans-Gütner Klein auf Power Light’s Passion gewonnen. In der M*- Springprüfung brachte er am Samstag die sechsjährige Stute Cartagena S (Foto) an den Start. Der Limbacher Pferdewirt und Cartagena wurden mit der Wertungsnote 8.10 Vierter in dieser Prüfung. Nur Philipp Brodhecker (RFV Wolfskehlen) und sein Hengst Kannan’s Kid verhinderten hier als Dritte (8.40), dass es ein reines Stuten-Trio auf den ersten drei Plätzen gab. Hans-Günter Klein (RFV Namborn) und seine Stute Kara Catch waren mit der Note 8.70 das Maß aller Dinge, gefolgt von Michael Wittschier (RSG Prüm) mit Stute My Life be Like (8.60).