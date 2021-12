Esra Limbacher (SPD), direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Homburg, gehört nun dem Wirtschafts- und dem Rechtsausschuss im Bundestag an. Die SPD-Fraktion hat in ihrer jüngsten Sitzung ihre Ausschussbesetzung festgelegt. Der Homburger Esra Limbacher sagt, es sei ihm wichtig, „dort tätig zu werden, wo ich etwas für meinen Wahlkreise bewegen kann. Das war und ist der Einsatz für die Arbeitsplätze in der Industrie.“ Mit den Beschäftigten wolle er „für eine starke Zukunft unseres Industriestandortes“ kämpfen.