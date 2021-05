In einer lauen Sommernacht gibt es im Gasthaus Sutter Lieder, die zu Herzen gehen, für Freude sorgen und zum Nachdenken verleiten. Zwei Musiker treten hier nacheinander auf, die man von Pleite und die Geier kennt.

Am Samstagabend gibt es am Gasthaus Sutter Open-Air-Musik. „Wir werden vor der Bühne bestuhlen und dann mal schauen, wie es wird“, kündigt Peter Rohr an. Der Sutter-Wirt hat ja erst später als seine Zweibrücker Wirtshauskollegen während der Coronakrise wieder den Betrieb aufgenommen. Nun soll es dort endlich wieder Musik geben.

Das Programm bestreiten zwei Weggefährten. „Wobei ich da nur Vorprogramm bin. Die Hauptsache ist mein Freund Christian“, erzählt Joachim Schreiner. Der Liedermacher, der aus dem Saarland stammt, wird konsequent eigene Kompositionen spielen. Und in Mundart singen.

Ganz anders Christian Stolles Programm, bei dem er ab und an von seiner Frau Birgit in Rhythmus und Gesang unterstützt wird. Von ihm kann man an diesem Abend ein Liedermacherkonzert erwarten, mit Kompositionen von Reinhard Mey, Hermann van Veen und Cat Stevens. Wie bei Schreiner steht hier die akustische Gitarre im Vordergrund.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Für die Musiker sind Hutspenden erbeten.