Der 20-jährige Tavish Merboth hat das Zeitungslesen erst „vor ein paar Monaten entdeckt.“ Warum er mittlerweile immer, wenn er mal gerade Zeit hat, zur RHEINPFALZ greift, hat er bei der Gläsernen Redaktion am Freitag im Gasthaus Drumm erzählt.

„Seit klein auf liegt bei uns daheim die RHEINPFALZ auf dem Tisch“, erzählt Tavish Merboth. Er kommt aus Walshausen und wohnt noch bei den Eltern. „Das ist quasi die Zeitung, mit der ich großgeworden bin“, sagt er – aber früher hat er keinen Blick reingeworfen.

Dass er seit Kindesalter Zugang zur Zeitung hatte, aber sie jetzt erst für sich entdeckt hat, hängt bei Merboth unter anderem mit der Schnelllebigkeit der digitalen Medien zusammen. Er liest lieber Print – was „Handfestes“. So ist das bei ihm auch mit Büchern. Auf E-Books kann er genauso verzichten wie auf alle möglichen Online-Zeitungen.

Bei der RHEINPFALZ, sagt Merboth, der seit diesem Jahr sein Abitur in der Tasche hat, kann er sich grundsätzlich informieren. Sie ist sein „Mittel, mit dem ich was über die Welt und Umgebung erfahren kann. Ohne ein mobiles Gerät zu nutzen, oder so.“ Er bekomme von der Zeitung „viele Eindrücke von vielen verschiedenen Themen“. Instagram und Facebook sind für ihn Zeitstehler. „Man guckt sich die Beiträge an, und dann macht man das zwei Stunden und denkt: Was hab ich da gerade die ganze Zeit gemacht? Alles, was ich mir eben angeguckt hab, hab ich doch jetzt eh wieder vergessen.“ Deswegen hängt er generell nicht so gern am Handy. Das müsse man sowieso viel, jeden Tag – „und deswegen versuch’ ich, das zumindest in der Hinsicht abzustellen“.

Wenn er sein Leseverhalten hinterfragt, findet er, „das hat was Oldschool-mäßiges, was Nettes“. Im Internet könne auch jeder alles hochladen, und bei der Zeitung „gibt’s Leute, die haben sich damit beschäftigt, die haben dafür gearbeitet“. Auch für Portraits, die er gerne liest. Denn er erfährt gerne etwas über andere Menschen und blickt gerne hinter die Menschen – was begeistert sie, was treibt sie an.

Vor zwei, drei Monaten war Tavish Merboth selbst in der Zeitung, in die Serie „Nach dem Abitur hinaus in die Welt“. Und was bedeutet die spätere Berufswelt für ihn? Am liebsten würde er Luft- und Raumfahrttechnik studieren. An welcher Uni, weiß er noch nicht. Er will jetzt erst mal ein Jahr lang „gucken, was mich interessiert“.