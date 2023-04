Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fast wäre es Chefarzt Horst Winter vom Nardini-Klinikum geworden, doch Reinhold Obert kam noch ein paar Minuten später. Und so wurde dem 83-Jährigen am Freitag die Ehre zuteil, der letzte Impfling im Zweibrücker Impfzentrum am Busbahnhof zu sein. Winter wurde immerhin Zweitletzter.

Eine gelöste Stimmung herrschte am letzten Tag unter den Helfern des Impfzentrums, es wurde gelacht und gescherzt, und die Handys wurden gezückt, um Selfies zu machen. Gegen 13.50 Uhr impfte