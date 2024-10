Ab Anfang nächster Woche gibt’s Bargeld, Kontoauszüge und Co. im neuen Pavillon an der Römerstraße.

Nur noch am heutigen Mittwoch gibt es in der SB-Stelle der Sparkasse Südwestpfalz in der Ixheimer Ortsdurchfahrt Bargeld, Kontoauszüge und Co. Darüber informiert ein an die Tür geklebter Zettel. Dass die Tage der schräg gegenüber des Wasgau-Markts liegenden SB-Geschäftsstelle gezählt sind, ist seit Längerem bekannt. Iris Steuer von der Sparkasse teilte nun auf Anfrage mit, dass der Standort im unteren Geschoss eines Wohnhauses in der Ixheimer Straße ab Donnerstag geschlossen ist.

Am neuen SB-Pavillon an der Römerstraße – errichtet als Ersatz für den wegfallenden Standort in Ixheim und den bereits geschlossenen in der Röntgenstraße – wurden am heutigen Mittwoch noch letzte Arbeiten erledigt. Wie Iris Steuer und ein Sparkassen-Mitarbeiter vor Ort sagten, stehe die neue SB-Stelle den Kunden dann ab Montag oder Dienstag nächster Woche zur Verfügung. Ganz genau könne man es noch nicht sagen, hieß es. Offiziell wird der neue Standort laut Steuer am 18. November eingeweiht.

An der Römerstraße 2a stehen zwei so genannte Service-Terminals zur Verfügung, also Automaten für Kontoauszüge, Überweisungen, Umbuchungen und Ähnliches, sowie zwei Automaten, an denen Bargeld ein- und ausgezahlt werden kann.

Dass der neue SB-Pavillon einzeln auf der Ecke Römer-/Vogelgesangstraße steht, hat auch mit den Geldautomatensprengungen der vergangenen Jahre zu tun, unter anderem der am Nettomarkt in Bubenhausen. Die SB-Stellen sollen laut Sparkasse nicht mehr mitten in der Wohnbebauung platziert werden, wie das in der Ixheimer Straße der Fall war, damit im Fall einer Explosion keine Menschen verletzt oder gar getötet werden. Der neue Pavillon an der Römerstraße, auf dem Gelände des Umwelt- und Servicebetriebs (UBZ), wurde denn auch mit entsprechendem Abstand zu den nächsten Wohnhäusern gebaut.

Der neue Pavillon wurde in Holzbauweise errichtet und ist innen mit Stahlplatten verkleidet. Ein Metall-Rollladen wird nachts heruntergefahren, um das Gebäude zu schützen. Auf dem Dach wurde eine Fotovoltaikanlage installiert, denn der Pavillon soll auch nachhaltig sein.