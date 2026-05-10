Auf den Spuren von Harry Potter bewegt sich „Magica – Die Reise durch die Welten“ von Anke Wagner alias Rose A. W. Diamond.

Am Samstagnachmittag las die Autorin im Mannlich Haus aus ihrem neuen Buch, am Keyboard begleitete sie Sebastian Hartzendorf aus Hornbach.

Magische Klänge entführten das Publikum im Mannlich Haus gleich zu Beginn der Lesung in eine geheimnisvolle Welt, in der andere Gesetze gelten als die, die wir zu kennen glauben.

Autorin Anke Wagner, mit Künstlernamen Rose A. W. Diamond, ist in Zweibrücken geboren, lebt aber seit 1998 mit ihrem Mann, mehreren Pferden, Hunden und Katzen in einem Hof in Wittlich in der Eifel. Die Liebe zum Schreiben reicht in ihre Kindheit und Jugend zurück. „Ich habe mir 14 oder 15 Jahren angefangen, Gedichte zu schreiben“, erzählte die Autorin, die auch gerne malt. Dann kam allerdings erst einmal die Ausbildung zur Krankenschwester. Ein Kurs im kreativen Schreiben an der VHS ermutigte sie dann, Bücher zu schreiben.

Eine wichtige Enthüllung

Im Mittelpunkt ihrer Geschichte stehen die Zwillinge Max und Hannah Wagonwheel, die mit ihren Eltern Lyan und Greeth in Gloucester leben, wo diese eine Gärtnerei betreiben. Als Max und Hannah an einem trüben Novembertag von der Schule nach Hause kommen, haben ihre Eltern wichtige Enthüllungen für sie: Die Wagonwheels gehören zu den Magicas und Max und Hannah stehen jetzt vor ihrer „Wandlung“, die ihnen den Zugang zu den in ihrer Familie vererbten magischen Fähigkeiten eröffnet. Lyan und Greeth ermahnen sie, diese verantwortungsvoll zu nutzen, und warnen sie vor den Bad Magicas, die den guten Magiern immer wieder schaden wollen; außerdem geben sie den Zwillingen magische Samenkörner, die bei Gefahr aufleuchten.

Und schon bald sollten Max und Hannah diese brauchen. Denn zuerst verschwindet angeblich ihre Tante Violet nach einem mysteriösen Unfall, dann ihre Eltern; eine Dame vom Jugendamt bringt die Zwillinge zu Familie Wilcox, die gut mit ihren Eltern befreundet ist.

Die Stimme der Mutter

Max jedoch hat starke Zweifel, ob das alles wirklich so stimmt. Aus einem Dokument, das die Wilcox’ zu ihren Vormündern bestimmt, spricht die Stimme seiner Mutter heimlich zu Max und warnt ihn nachdrücklich vor großen Gefahren, die ihm und Hannah von den Bad Magicas drohen. Sie bittet ihn um äußerste Vorsicht und Zurückhaltung, denn die Bad Magicas verfolgen alle, die etwas mit Liebe zu tun haben, denn Liebe könne sie vernichten. Außerdem solle er nicht nach ihr und seinem Vater zu suchen, sie seien in einer anderen, für Max und Hannah unerreichbaren Zeit und Welt.

Die Wilcox versuchen Max und Hannah nach besten Kräften zu schützen, doch bald stellen sich neue Nachbarn vor, die aus einem fremden Land kommen und geheimnisvoll wirken.

Unverhoffte Hilfe

Spannungsgeladene Musik kommt auf, als die Fremden mit Carla und Peter Wilcox in der Küche sitzen; Hannah und Max beobachten heimlich von oben, was passiert. Max’ Misstrauen ist zutiefst berechtigt, denn in einem magischen Ritual verwandeln die Besucher mittels eines geheimnisvollen Rauchs Familie Wilcox in Kreaturen, deren maskenhaft-ausdruckslose Gesichter und Augen Max erschrecken. Sie greifen Max und Hannah an und verschleppen sie auf den Dachboden. Dort erhalten Hannah und der schwer verletzte Max jedoch unverhofft Hilfe durch den kleinen Hausschuldbold Bubblegum, der Hannah Medikamente, Salben und Verbandsmaterial für Max bringt und das, was in seinem Haus in letzter Zeit passiert ist, zutiefst missbilligt. Denn Hausschuldbolde sollen eigentlich Frieden stiften, weil sie die Verantwortung für Sachen übernehmen, die schief gelaufen sind – aber nur für gute Menschen. Wird ihre Herrschaft böse, ziehen sie sich zurück. Bleibt die Frage, ob und wie der gutherzige Bubblegum Max und Hannah aus ihrer misslichen Lage helfen kann.

Mit diesem Cliffhanger entließ Anke Wagner ihre Zuhörer im Mannlich Haus, die nun weiter spekulieren dürfen, wie dieser archetypische Kampf Gut gegen Böse in ihrer abwechslungsreich, wenn auch konventionell erzählten Geschichte mit gängigen Motiven wohl enden wird.