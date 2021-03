Was macht man in den Ruhepausen beim Wandern? Man könnte Gedichte und Kurztexte lesen oder einander vorlesen, dachten sich die beiden Autorenverleger des Echo Verlags. So entstand ist ein ganz wunderbares Wanderlesebuch.

„Als Margaret Ruthmann zu uns kam, weil sie ihr neues Wanderbuch im Echo Verlag veröffentlichen wollte, hatten wir die Idee, ein literarisches Wanderbuch draus zu machen“, erzählt Wolfgang Ohler, zusammen mit Michael Dillinger Verleger des Zweibrücker Echo Verlages.

Daraus wurde nun das erste literarische Wanderbuch Zweibrückens, das praktische Hinweise mit Wanderzielen und Routen nebst kurzen historischen Texten verbindet. Ein Glücksfall. Dass Margaret Ruthmann interessante Wanderführer schreibt, ist bekannt. Nach drei Büchern zum Burgenwandern geht die geborene Zweibrückerin nun querfeldein.

Auch auf Wegen, wo es keine Markierungen gibt wie in der Titelwanderung „Zu Mondviole und Feuersalamander“. Sie schreibt: „Dies ist eine schöne Wanderung durch die wild-romantische Guldenschlucht auf die Wattweiler Höhe. Weitgehend führt der Weg rund um Wattweiler, oft mit sehr schönen Aussichten auf Zweibrücken. Dieser Wanderweg ist im Folgenden genau beschrieben, da Wanderzeichen meist fehlen. Halten Sie sich an die Wegbeschreibung, dann können Sie sich nicht verlaufen, auch wenn es bisweilen einfach über eine Wiese oder durch den Wald geht.“

Nebenbei wird erklärt, was die Guldenschlucht ist, die man durchwandert, wo Mondviolen wachsen (mit Fotos von den Blumen im Frühling und im Herbst) und Feuersalamander leben, wo man Bunker sieht und Westwallreste. Mit Letzterem beschäftigt sich auch der humorvolle Mundarttext von Heiner Kröher (der Hein von Hein & Oss): „Mir als Bongarde von zeh, elf Johr hon vor de Wertshaiser geschtonn. Drin war e Jacht bis dortnaus, es hat gekracht, Biergläser sin aus de Scheibe rausgefloh un Männer hinnenoh. Dort drin hon se sich geschtoch mit de Hirschfänger aus em Bayrische Wald un mit de Kneib vun Bärmesens.“

Der Text ist von 1988 und wie alle literarische Streckenbeigaben bereits an anderer Stelle erschienen. Aber nicht jeder kennt „Die Sage vom Teufelstisch“ von Fritz Claus, das Rosengedicht von Felicitas Frischmuth, „Der Gespenstige“ von Eduard Koelwel, „Die schöne Zweibrückerin“ von Wilhelm Molitor oder auch Goethes Beschreibung von Zweibrücken 1770 („Eine schöne und merkwürdige Residenz“ aus „Dichtung und Wahrheit“. gleich bei der ersten Tour von der Fasanerie nach Zweibrücken).

Die meisten der 28 Kurztexte und Gedichte stammen von Wolfgang Ohler (sechs), Liesl Ott (drei) und Michael Dillinger (drei), der schönste und persönlichste von Johann Christian von Mannlich (1741-1822): „Mit dem Herzog durch Karlslust“ (zur Wanderung von Tschifflick zur Gustav-Köhler-Hütte). Denn Mannlich beschreibt, wie er selbst mit Herzog Christian IV. das Gebiet erwanderte, das heute nicht mehr so erhalten ist mit seiner unglaublichen Tiervielfalt, die von Fasanen bis zu Affen reichte. „Ein Pelikan war sehr zutunlich mit mir und lehnte seinen Kopf an meine Brust, als verlange er nach Liebkosungen“, ist da zu lesen (aus Mannlichs Lebenserinnerungen, 1913 erschienen). Und: „Ich war überrascht von der Schönheit dieses Fleckchens Erde“. Dem ist nichts mehr hinzufügen.

Margaret Ruthmann/Wolfgang Ohler/Michael Dillinger: „Zu Mondviolen und Feuersalamander – Literarische Wanderungen im Westrich“, Echo Verlag Zweibrücken 2021, 150 Seiten, viele Karten und Fotos, 14,90 Euro, im Buchhandel und beim Echo Verlag: E-Mail an sowo-echo@gmx.de oder michaeldillinger@t-online.de.