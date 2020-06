Am 22. Juni startet der Lesesommer in Rheinland-Pfalz. Er geht bis 22. August. Kinder von sechs bis 16 Jahren sollen mindestens drei Bücher lesen, bekommen dann eine Urkunde und nehmen an einer Verlosung teil. Die Zweibrücker Stadtbücherei, die Contwiger Gemeindebücherei und die Pirmasenser Stadtbücherei machen mit.