In veränderter Form findet in diesem Jahr der Lesesommer statt, der Kinder zwischen sechs und 16 Jahren zum Bücherlesen animieren will. Er läuft vom 25. Juni bis 21. August. Im Prinzip fallen die Begleitveranstaltungen flach, aber es gibt Ausnahmen: Zweibrücken zum Beispiel.

„Es gibt einige Büchereien, die sich trauen und zu denen gehören wir“, sagt Anne Detzler, die Leiterin der Zweibrücker Jugendbücherei. Lange in der Bücherei verweilen und dort lesen können die Kinder nicht. Aber sie können – wie im Vorjahr – einen Online-Buchtipp abgeben, dazu gibt es ein Formular.

Ein Buch, ein Satz „Wir haben uns dazu noch eine Aktion ausgedacht, die kreativer ist: den Buchcheck. Da schreiben die Kinder einen Satz aus dem Buch auf, das sie gelesen haben“, erläutert Detzler. Einen Satz, der ihnen besonders gut gefallen hat, oder der ihnen in Erinnerung geblieben ist. Den können sie auch ausdrucken. So entsteht eine Sammlung von Sätzen, aus der eine kreative Aktion im Herbst hervorgehen soll.

Bislang ist die Jugendbücherei noch im Corona-Rhythmus, nur zwei Tage pro Woche geöffnet. Ab 30. Juni ist sie wieder die üblichen vier Tage von Dienstag bis Freitag offen. „Es wird noch eine Begleitaktion zum Lesesommer geben“, verspricht Detzler. Aber: „Wir verzichten auf die Interviews.“ Die Interviews waren eine Erfolgskontrolle, ob die Kinder die Bücher gelesen hatten, denn in den Interviews sagten sie, was ihnen an dem Buch gefiel. Und statt der üblichen Abschlussparty gibt es diesmal einen Aktionstag am 29. August . „Da werden wir über den Tag verteilt die Urkunden und Preise übergeben und uns noch ein paar Aktionen überlegen“, verspricht die Büchereileiterin.

Der Rest ist wie immer. Man meldet sich an, bekommt eine Clubkarte und kann das kostenlos so viele Bücher ausleihen, wie man will. Wer mindestens drei Bücher liest und sie hinterher bewertet, bekommt eine Urkunde und nimmt an der landesweiten Verlosung von Buchpreisen teil.

Im Vorjahr hatten sich in der Zweibrücker Jugendbücherei 264 Kinder zum Lesesommer Rheinland-Pfalz angemeldet, 184 haben mindestens drei Bücher gelesen,

In Rheinland-Pfalz machen in diesem Jahr 160 Büchereien beim Lesesommer mit, 38 weniger als im Vorjahr. In unserer Region sind es sieben.

Info

Zweibrücken Jugendbücherei, Hofenfelsstraße 53

Bechhofen Gemeindebücherei, Schmittenflur 5

Contwig Gemeindebücherei, Rathausplatz 1

Lambsborn Medienzentrum, Am Fehrborn 3

Martinshöhe Medienzentrum, Schulstraße 18

Rieschweiler-Mühlbach Gemeindebücherei, Hohlweg 3