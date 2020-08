In der Zweibrücker Jugendbücherei läuft der Endspurt des Lesesommers, so Leiterin Anne Detzler. Wer mindestens drei Bücher gelesen und bewertet hat, bekommt eine Urkunde und einen Vermerk ins nächste Zeugnis. Damit die Urkunden ausgestellt werden können, benötigt die Jugendbücherei die gestempelten Lesesommer-Clubausweise bis spätestens Freitag, 21. August. Die Ausweise können zu den Öffnungszeiten abgegeben werden. In dieser Woche ist die Jugendbücherei noch donnerstags und freitags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Ab nächster Woche werden laut Detzler die Öffnungszeiten wieder reduziert, und zwar auf Dienstag 10 bis 18 Uhr und Mittwoch 14 bis 18 Uhr, parallel zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei.