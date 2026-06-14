Lese- und Vorlesesommer 2026 in der Jugendbücherei Zweibrücken beginnen am Montag, 15. Juni. Zum Abschluss gibt es eine Party für die Bücherwürmer.

Auch in diesem Sommer gibt es in der Jugendbücherei Zweibrücken wieder den Lese- und den Vorlesesommer. Im vergangenen Jahr haben gut 400 Kinder und Jugendliche mitgemacht – das sei auch für dieses Jahr das Ziel, sagt Steffi Neuendorf, Leiterin der Jugendbücherei. „Man kann sich auch nach dem Start noch anmelden. Theoretisch geht das sogar noch drei Tage vor Schluss“, erklärt Neuendorf. Die Aktion endet am 14. August.

Der Lesesommer richtet sich an Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren. Wer mindestens drei Bücher liest und zu diesen danach in der Jugendbücherei Fragen beantwortet, erhält eine Urkunde und darf an der landesweiten Verlosung teilnehmen. Nach oben gibt es keine Grenze, wie viele Bücher gelesen werden. „Letztes Jahr hat jemand genau 100 Bücher gelesen. Wir werden da jedes Jahr aufs Neue überrascht“, bemerkt Neuendorf. Wer die meisten Bücher beziehungsweise die meisten Seiten gelesen habe, bekomme einen Zusatzpreis.

Abschluss mit einem Zauberer

Der Vorlesesommer richtet sich an Kinder ab zwei Jahren. Eltern und andere Bezugspersonen können den Kindern vorlesen. Anschließend werden ebenfalls Fragen dazu in der Jugendbücherei beantwortet.

Eröffnet werden Lese- und Vorlesesommer am Montag, 15. Juni, um 16 Uhr in der Jugendbücherei in Zweibrücken: Dort liest Anja Körner aus einem Buch der Reihe „Die drei ??? Kids“. Die Abschlussparty des Lesesommers ist am Samstag, 22. August, ab 17 Uhr. Die Abschlussveranstaltung des Vorlesesommers ist für Montag, 24. August, um 16 Uhr in der Aula der ehemaligen Hauptschule Nord terminiert. Zu dieser Veranstaltung kommt auch der Zauberer Maxime Maurice. „Er ist klasse. Letztes Jahr hat er sogar Oberbürgermeister Marold Wosnitza und die Beigeordnete Christina Rauch richtig beeindruckt“, sagt Neuendorf.

Immer mehr Leseratten in der Jugendbücherei

Lese- und Vorlesesommer ermutigten Kinder und Jugendliche nicht nur zum Lesen, sondern sorgten auch für viele Neuanmeldungen in der Jugendbücherei, berichtet Neuendorf. 2025 wurden im Sommer gut 90 neue Leseausweise herausgegeben. „Die Zahlen bei uns in der Jugendbücherei steigen. Wir sind da richtig stolz drauf“, sagt die Leiterin.

Für den Lesesommer 2026 hat sie wieder viele neue Bücher angeschafft. Der Fokus in der Jugendbücherei liegt laut Neuendorf noch immer auf dem klassischen, gedruckten Buch. Die Nachfrage nach E-Books sei sehr gering. Kinder bevorzugten weiterhin ein haptisches Erlebnis und wollten ein Buch in der Hand halten. Gerade bei Bilderbüchern schlage das gedruckte Buch sein digitales Pendant noch immer, findet Neuendorf.