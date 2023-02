Die Pirmasenser Stadtbücherei hat während der Corona-Pandemie Leser verloren. Vor allem Leser im mittleren Alter seien schwer für das Angebot zu begeistern.

Weil der Pirmasenser Beirat zu viele Mitglieder verloren hat, muss vorzeitig neu gewählt werden. Am 26. März sind rund 5000 Wahlberechtigte zur Stimmabgabe per Brief aufgerufen.

Die Dara Group, die unter anderem das Quasimodo und die Sportsbar in Pirmasens betreibt und das Biosphärenhaus in Fischbach übernommen hat, steht in mehreren Prozessen vor Gericht. Ehemalige Mitarbeiter gehen wegen ausstehender Gehälter gegen das Unternehmen vor.

Fahrgäste müssen jetzt keine Corona-Schutzmaske mehr tragen. In Zweibrücken waren die Erfahrungen, die Bus- und Bahnunternehmen mit ihren Passagieren und den Masken gemacht haben, gut. Woanders gab es mehr Probleme.

Die Pirmasenser Heinrich-Kimmle-Stiftung hat eine Parzelle des Grundstücks der Villa Schwinn in der Zweibrücker Gutenbergstraße gekauft. Dort hat sie einiges vor.

Dass die Zweibrücker Polizei ihre Pappenheimer wohl sehr gut kennt, beweist diese Geschichte.

Die Kirche muss aus finanziellen Gründen das Pfarrheim in Reifenberg verkaufen. Es gibt es aber schon jemanden, der sich dafür interessiert.

Am Montag beginnt der Bau eines Solarparks an der A8, ein zweiter ist politisch abgesegnet worden.

Seit Anfang des Jahres ist Felix Leidecker Bürgermeister der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Was er vorhat, hat er der Redaktion erzählt.

Kröppen und Vinningen werden am Ertrag der Windkraftanlagen im Stausteiner Wald beteiligt. Die Gemeinden erhalten 0,2 Cent je Kilowattstunde vom Betreiber des Windparks.