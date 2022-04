Dass der UBZ auf der Mülldeponie eine Kleinmengenpauschale verlangt, wundert unsere Leser. Sie machen einen Vorschlag, wie sich auch kleine Mengen mit einer großen Waage messen lassen. Das ginge, sagt der UBZ. Aber es sei nicht erlaubt.

Warum kann der UBZ (Umwelt- und Servicebetrieb), der die Deponie im Rechenbachtal betreibt, die angelieferte Müllmenge nicht exakt berechnen und verlangt stattdessen eine Kleinmengenpauschale, fragen sich Leser. So hatte es Ulrike Emrich erlebt und der RHEINPFALZ geschildert. Der UBZ verweist darauf, dass Wägungen unterhalb der Mindestlast der Waage möglich, aber nicht zulässig sind.

Zur Erinnerung: Ulrike Emrich hatte 80 Kilo unbehandeltes Holz angeliefert, sich zuvor beim UBZ erkundigt, was das kosten würde, und die Antwort erhalten, bis 100 Kilo seien 13,09 Euro zu bezahlen. Als sie dann aber mit dem Auto auf die Waage gefahren war, ausgeladen hatte und ihr Fahrzeug erneut wiegen ließ, kostete es das Doppelte, 26,18 Euro. Der UBZ begründete dies damit, dass es sich um geeichte Fahrzeugwaagen mit einer Mindestlast von 200 Kilo handele und Wiegungen zu Abrechnungszwecken unterhalb der Mindestlast der Waage nicht zulässig seien, weil diese zu Messungenauigkeiten führen könnten. Daher werde für Kleinmengenanlieferungen, die unterhalb der Mindestlast liegen, eine Kleinmengenpauschale erhoben.

Leser: Einfach das Auto mitwiegen

Leser haben nun darauf hingewiesen, dass es sehr wohl möglich sei, Mengen von weniger als 200 Kilo zu verwiegen: Da der Müll sicherlich nicht mit der Schubkarre, sondern mit einem PKW angeliefert werde, könne man das Auto zweimal wiegen: bei der Einfahrt und bei der Ausfahrt. Also einmal mit Müll und einmal ohne. Die Differenz sei dann das Gewicht des abgeladenen Mülls. Da ein Auto mehr als 200 Kilo wiege, seien also beide Messungen weit jenseits der 200 Kilo und somit im geeichten Bereich der Waage. Dieses Fahrzeuggewicht werde dann auf zehn Kilo genau auf der Rechnung ausgewiesen, teilen Leser mit.

Wägungen unterhalb der Mindestlast der Waage seien möglich, bestätigt Daniela Walle, beim UBZ zuständig für Stoffstrommanagement und Logistik, aber unzulässig, da sie eine größere Messabweichung als zulässig aufweisen können und daher für Abrechnungszwecke nicht geeignet seien. Ausschlaggebend sei, dass bei Brutto- und Tarawägungen das aus Brutto- und Taragewicht berechnete Nettogewicht größer als die Mindestlast der Waage sein muss. Brutto steht für beladenes Fahrzeug oder LKW, Tara für leeres Fahrzeug oder LKW. Wiegt man beides, muss die Differenz – das Nettogewicht, in diesem Fall also das Gewicht des Mülls, immer noch größer sein als die Mindestlast von 200 Kilogramm. Das Auto werde also bei der Verwiegung nicht berücksichtigt, es entscheide allein das Nettogewicht des Abfalls. Walle: „Wenn das Nettogewicht unterhalb der Mindestlast liegt, dann resultiert daraus als eichrechtlich zulässiges Verfahren für Abrechnungszwecke nur ein Pauschalentgelt.“

„Nur Pauschale eichrechtlich zulässig“

Im konkreten Fall bedeute das, wenn bei der Waage mit einer Mindestlast von 200 Kilo weniger als 200 Kilo Nettogewicht angeliefert werden, dann werde die eichrechtlich zugelassene Wiegetoleranz von fünf Prozent – dies entspricht zehn Kilo – überschritten und „von daher ist bei Unterschreitung der Mindestlast nur die Abrechnung anhand von Pauschalen eichrechtlich zulässig“, verdeutlicht Walle.