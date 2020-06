Mit ihrer Aktion „Was leit unner doiner Nachtdischlamp“ will die Pfalzbibliothek Kaiserslautern Bücher aus der Pfalz bekannt machen. Wer mitmachen will, schickt Tina Jahnert eine Mail t.jahnert@pfalzbibliothek.bv-pfalz.de bis 19. Juni und gibt neben dem Buch, das sich in der Pfalzbibliothek befinden muss, Namen und Telefonnummer für eine Rückmeldung an. Es können Romane und Sachbücher empfohlen werden. Die Büchertipps werden im Newsletter der Pfalzbibliothek und auf Facebook veröffentlicht. Als erstes Buch empfiehlt Leserin Elisabeth M. Ute Bales Roman „Großes Ey“ (2014). Er behandelt den Weg von Johanna Ey (1864-1947) zu Beginn des 20. Jahrhunderts von der armen Backwaren-Ladenbesitzerin zur angesehenen Kunsthändlerin.