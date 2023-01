Ein totes Baby und Senior, Fast Food, Abnehmen und Randale: Diese Artikel aus der „Pirmasenser Rundschau“ wurden 2022 am meisten online gelesen.

Strafbefehl für den früheren DRK-Kreisgeschäftsführer: Er muss 4500 Euro zahlen wegen zwei Fällen von Untreue, als er noch beim Roten Kreuz war.

Brauchen Pirmasenser Bürger Nachschub an Gelben Säcken, können diese künftig nicht mehr nur in der Remondis-Niederlassung auf dem Staffelberg, sondern auch an drei anderen Orten.

Das Haus Bickenalb in Zweibrücken, ein denkmalgeschützer Bau, steht seit 2016 leer. Jetzt sollen Ferienwohnungen darin entstehen.

Die Ermittlungen gegen zwei Erzieherinnen einer Pirmasenser Kita dauern an. Mittlerweile sind alle Speichermedien ausgewertet worden.

Ein Huhn im Haus, als Familienmitglied – das hat nicht jeder. Eine Contwigerin aber schon. Sie erzählt, wie das so ist mit Henne und vier Hunden.

Das Pirmasenser Schöffengericht eine 43-jährige Pirmasenser Betrügerin verurteilt. Wegen ihrer psychischen Erkrankung soll sie in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden.

„Ich hab’ kein Fahrrad“, diese Ausrede gilt in Zweibrücken ab dem Frühjahr nicht mehr. Der Fahrradclub hat ein Lastenfahrrad bestellt, und das kann man demnächst kostenlos leihen.

Einst von der NPD als Veranstaltungsort im Blick, droht nun der ehemaligen Gaststätte „Jungfernsprung“ in Dahn der Verfall. Wie geht es mit dem Gebäude weiter?

Von heute auf morgen hat die Pirminius-Apotheke in Bottenbach geschlossen. Hier lesen Sie die Gründe dafür.

Seit drei Jahren bemüht sich die Stadt Rodalben darum, die Stadteingänge moderner zu gestalten. Nun bahnt sich eine Lösung an.