Wenn sich die Sonne über den Alexanderplatz senkt, kann man im Sommer beobachten, wie Kinder und Eltern das Wasserspiel vor der Kirche genießen. Wehe dem, wer danach mit dem Bus heimfahren will und das Spektakel von den dortigen Sitzgelegenheiten weiter beobachten möchte. Den Zustand der Sitze kritisiert RHEINPFALZ-Leser Heinz Schunck, die Stadt hat angekündigt zu reagieren.

„Die Sitze am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) sind in einem fürchterlichen Zustand. Verbleicht, verdreckt, viele sind kaputt gemacht. Das gibt kein gutes Bild, wenn Touristen in die Stadt kommen und das sehen“, ärgert sich RHEINPFALZ-Leser Heinz Schunck. In der Tat ist der Zustand der Sitzgelegenheiten am Zob traurig. Das strahlende Rot der einst neuen Sitzschalen war einmal. Unbekannte haben mit Gewalt Löcher in die Sitze gedrückt, hineingeschlagen oder die Sitze mit Messern beschädigt. Und selbst wenn diese nicht mutwillig beschädigt wären: Die Sitze sind dreckig, verstaubt, wirken nicht nur zu Corona-Zeiten unhygienisch. Wer nimmt dort eigentlich freiwillig Platz?

Schunck will aber nicht nur meckern, sondern hat gleich einen Lösungsvorschlag zur Hand. „Warum tauscht man die alten Sitzschalen nicht gegen vergitterte Sitze aus? Die sind nahezu unzerstörbar.“ Ein Vorschlag, der bei der Verwaltung Gehör findet. Wie Alessa Buchmann, Leiterin des Hauptamts, auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, sollen die alten Plastiksitze nicht nur gereinigt werden. Das Stadtbauamt will zügig prüfen, inwieweit der Austausch der Sitzschalen durch Stahlgittersitze möglich ist. Oberbürgermeister Marold Wosnitza verband seinen Dank für den Hinweis Schuncks mit der Bitte: „Der Leser hätte sich auch direkt an uns wenden können. Am besten per E-Mail“. Die Email-Adresse der Stadtverwaltung lautet stadtverwaltung@zweibruecken.de.