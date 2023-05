Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Volker Parvu wollte im Bürgerbüro ohne Termin warten, bis er an die Reihe kommt. So, wie es die Homepage der Stadt offeriert. Stattdessen wurde er weggeschickt. Dies bestätigte der städtische Pressesprecher Jens John auf Anfrage. Zu dieser Zeit sei der Wartebereich ausgelastet gewesen. Besser sei es, vorher einen Termin zu vereinbaren, so John.

Längere Wartezeiten sind für Volker Parvu nach eigenen Angaben kein Problem, das kenne man ja von Behördengängen. Am Montagmorgen sei er also um 7.30 Uhr im Bürgerbüro