Wer mordet da so unbescholten im Lavendel- Idyll? Es ist Cay Rademacher. Zum Glück tut er das nur in seinen Büchern, die häufig in Frankreich spielen. Beim Lesefestival „Hombuch“ gab sich der Bestseller-Autor bodenständig und witzig – und erhielt eine Auszeichnung.

Wenn man sich dem Homburger Siebenpfeifferhaus nähert, dringen einem an diesem Abend zuerst romantisch-verspielte Akkordeonklänge ins Ohr. Das Haus ist seit Jahren fester Veranstaltungsort