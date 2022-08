Seit sechs Wochen laufen die Aktionen Lesesommer und Vorlesesommer Rheinland-Pfalz. In der Zweibrücker Kinder- und Jugendbücherei beteiligen sich Kindergartenkinder und Schulkinder. Knapp 300 Schülerinnen und Schüler haben sich für den Lesesommer angemeldet und bisher 1878 Medien entliehen, wie die Kinder- und Jugendbücherei mitteilt. Zum ersten Vorlesesommer haben sich 98 Kinder angemeldet und bisher knapp 600 Bücher ausgeliehen. Noch kann man sich für beide Aktionen anmelden. Die Ausweise müssen bis 9. September zurück zur Bücherei, damit alles für die Lesesommer-Abschlussparty am 17. November vorbereitet werden kann. Am 25. August und 1. September werden Lesetreffs von jeweils 13 bis 14 Uhr in der Jugendbücherei angeboten Die städtische Beigeordnete Christina Rauch und Stefanie Neuendorf

von der Kinder- und Jugendbücherei lesen, rätseln, basteln und experimentieren dabei mit den Kindern.