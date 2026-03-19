Seit Kurzem ist Leonhard Laschet Träger des silbernen Reiterkreuzes der Reiterlichen Vereinigung. Für den Kleinbundenbacher kam die Auszeichnung überraschend.

„Wie kann denn sowas sein?“, war Leonhard Laschets erste Reaktion, als ihm Dennis Peiler, der Vorstandsvorsitzende der Reiterlichen Vereinigung ( FN), bei der Burgtagung der Voltigierer in Altleiningen das silberne Reiterkreuz überreichte. Für den 70-jährigen Allgemeinmediziner, der in Martinshöhe im Kreis Kaiserslautern eine Hausarztpraxis führt, war das eine große Überraschung. „Ich bin doch bei der FN nie in irgendwelchen Gremien aktiv gewesen“, begründete er die Verwunderung. Zudem habe er sich mit Kritik an der FN nie zurückgehalten.

Doch es gibt gute Gründe für die Auszeichnung. „Es gibt Menschen, die prägen einen Sport nicht durch große Gesten, sondern durch Haltung, Verlässlichkeit und ein tiefes Verständnis für die Werte, von denen er lebt“, würdigte Dennis Peiler das pfälzische Voltigier-Urgestein. Die FN zeichnete Laschet nicht nur für die Verdienste aus, die er sich als Turnierveranstalter erworben hat. Laschet hat die Turniere um die deutschen Voltigierpokale der L-Gruppen (vor 25 Jahren) und der M-Gruppen sowie den Doppelcup ins Leben gerufen und die Stiftung Deutscher Voltigiersport gegründet, die sie finanziert und ausrichtet.

Die besondere Atmosphäre der Turniere

Die Turniere um die deutschen Voltigierpokale sind Wettbewerbe für gewachsene Vereinsmannschaften. Sie haben eine besondere Atmosphäre. Zwar geht es auch um Sieg und Platzierungen, im Vordergrund steht aber die Wertschätzung, die Laschet als Motivator und Moderator den Teilnehmern vermittelt. Das tut er auf eigene, humorvolle Weise. Denn der Pferdefreund ist auch ein Menschenfreund.

Der 70-Jährige wendet viel Zeit für seinen Sport auf. Auch für dieses Engagement wurde er geehrt. Denn Laschet ist Voltigierrichter, er leitet den Fachausschuss Voltigieren der Deutschen Richtervereinigung und er organisiert die jährliche Bundesrichtertagung Voltigieren. Darüber hinaus ist Laschet Trainer und Voltigierlehrer FN, geprüfter Lehrgangsleiter in der Trainerassistenten- und Trainer-Ausbildung und in der Richterfortbildung. Und er ist ein gefragter Referent.

Den Jugendsport stärker fördern

Im vergangenen Jahr feierte Laschet während seines Turniers, dem deutschen Voltigierpokal der M-Gruppen in Aachen, seinen 70. Geburtstag. 70 Jahre, das ist eigentlich ein Alter, um Rückschau zu halten. Doch Rückschau ist nicht Laschets Sache. Er blickt lieber nach vorne und stellt sich den Herausforderungen, vor denen der Pferdesport steht. Der Mitgliederrückgang, die sinkende Zahl von Turnierveranstaltungen und das Fehlverhalten einzelner prominenter Reiter bereiten ihm Sorgen. Deshalb fordert er von der Reiterlichen Vereinigung, den Jugendsport stärker zu fördern, insbesondere im Voltigieren. Diese Disziplin biete einen niedrigschwelligen Einstieg in den Pferdesport. „Es ist wichtig für die Vereine und Verbände, dass sie verstehen, dass jedes Kind einmal einen positiven Kontakt zum Pferd haben sollte. Sonst stirbt unser Sport aus“, sagt Laschet.

„Die Jugend ist unsere Zukunft“, fügt er an und appelliert an Vereine und Verbände, mehr für die Jugend zu tun. „Die Voltigierer sind noch zu oft das fünfte Rad am Wagen. Das geht in den Vereinen los, wo die Voltigierer um jede Hallenminute kämpfen müssen“, sagt er. Dabei seien gerade sie es, die in der jüngsten Vergangenheit in traditionsreichen Reitvereinen Verantwortung übernommen hätten. Ein Beispiel liegt vor seiner Haustür: Beim RFV Bundenbacherhöhe führen Voltigiererinnen den Verein.

Mehr Gewicht für den Basissport

Laschet wünscht sich, dass gerade im Voltigieren die Basisveranstaltungen gefördert werden. „Da können wir auch zeigen, welchen Wert das Pferd für uns hat“, betont er. Denn das Pferdewohl liegt ihm am Herzen, dafür setzt er sich ein, als Mensch, als Trainer, als Richter und als Funktionär. „Das Pferd ist beim Voltigieren nicht Mittel zum Zweck. Das Pferd zieht ein Eigenerleben aus dem Sport. Das sieht man daran, wie ein Pferd mit seinen Voltigierern agiert. Es ist sozial integriert in die Gruppe, das ist wie eine Herde“, sagt Laschet.

Ein wenig Rückblick darf es dann doch sein. Und der hat mit Dankbarkeit zu tun: „Das Kennenlernen von Menschen, die faszinierend sind, das hat mir der Sport gegeben. Mit ihnen etwas zu machen, das ist das Tolle. Und das motiviert mich“, bemerkt Laschet. Ans Aufhören denkt er nicht, seine Nachfolge im Voltigierbereich hat er aber geregelt, er will ein bestelltes Feld hinterlassen.

Auch was seine Arztpraxis in Martinshöhe betrifft, will er so lange weitermachen, bis seine Nachfolge geregelt ist. „Mein Beruf macht mir nach wie vor sehr viel Freude. Ich mache weiter, bis ich eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gefunden habe“, erklärt er. Laschet sucht immer noch eine Kollegin oder einen Kollegen als Weiterbildungsassistenz, die oder den er auf dem Weg in die Selbstständigkeit auf dem Land tatkräftig unterstützen möchte.