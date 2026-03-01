Vor 190 Jahren schrieb Georg Büchner „Leonce und Lena“ . Nun kommt es in einer ungewöhnlichen Form am Saarländischen Staatstheater auf die Bühne.

Es geht um Müßiggang, um Besserwissen und um Erlösung, die letztendlich durch die Liebe kommt. Die Protagonisten aus dem Königshaus haben es nicht leicht in ihren goldenen Käfigen. Prinz Leonce von Popo (Maximilian Teschemacher) ist des leeren Luxuslebens überdrüssig. Prinzessin Lena von Pipi (Gloria Iberl-Thieme) fühlt sich in ihrem vorbestimmten Dasein gefangen. Unbekannterweise sollen sie miteinander verheiratet werden, fliehen – laufen sich in die Arme und verlieben sich prompt. Das Schicksal hat sie eben doch füreinander bestimmt.

Die Puppen werden bei Astrid Griesbach nicht einfach nur von Marionettenspielern geführt. Es verwischen immer wieder die Grenzen, wer eigentlich wen im Griff hat. Lisette Schürer und Ursula Linke haben wunderbar skurrile Puppen gebaut, die nur einen Kopf, Rumpf, Arme und einen Oberkörper haben. Für die Beine sorgen die Schauspieler, die ihre Protagonisten entweder auf dem Schoß haben oder auf ein Kissen betten. Der Mensch als Bühne?

Von nah gesehen, verschwinden die Beine von Maximilian Teschemacher (Leonce) und Gloria Iberl-Thieme (Lena). Foto: Pedro Malinowski

Kein Wunder also, dass Valerio auf einmal dem Schauspieler Daniel Jermona befiehlt, die Kurbel zu drehen. Das ist die ganze Zeit über seine ungeliebte Aufgabe gewesen. Die Kurbelmaschine ist für den Wechsel der Szenerie verantwortlich. Aber das wird dem Publikum erst nach und nach klar. Wenn Valerio kurbelt, wechselt das Bühnenbild. Das besteht aus verschiedenen bunten Vorhängen, die unterschiedliche Rahmen symbolisieren und Gemälde, die auf Stoff gedruckt sind. Außerdem zeichnet sich immer ein kleinkariertes Muster ab.

Künstlerisch sieht sich die Regisseurin offenbar dem Volkstheater, der Commedia dell’Arte verbunden, aber auch dem Kasperletheater. Wie sonst könnte man das Verhalten Lenas beschreiben. „Heiraten, heiraten“: Mit diesem Wunsch hechelt sie dem ihr unbekannten Leonce hinterher. Das ist so schön, bedingungslos und komisch. Denn die Dickköpfe sind seelenverwandt, auch wenn sie erst einmal trotzig voreinander ins Ungewisse fliehen. Zum Schmunzeln bringt, dass sie beide sich ihren Partner unendlich schön und geistlos wünschen – und genau das scheinen sie jeweils im anderen zu erkennen. Astrid Griesbach erzählt Büchners Lustspiel mit feiner Ironie und poetischer Tiefe.

Start am Meer

Aber los geht es mit einer Szenerie, die einem Swimmingpool gleicht. Ein großes, wasserblau leuchtendes Meer. Auch Zitate gibt es en masse. Wie die Tomatendosen Andy Warhols, die an Musikkonserven erinnern. Sind sie geöffnet, verströmen sie Musik, die Herbert Grönemeyer eigens für „Leonce und Lena“ komponiert hat. Die Kostüme der Puppenspieler gleichen Gemälden von Mondrian, ihre changieren zwischen Badekappen und Helmen. Dazu kommen Gemälde von Ludwig XIV., dem Sonnenkönig, einer Tänzerin sowie einer italienischen Landschaft in Öl, in der sich die Liebenden finden – und natürlich die Tomatendosen Warhols.

Sehr poetisch und verspielt gibt sich die Inszenierung, sie ist eine Übernahme des Musiktheaters im Revier aus Gelsenkirchen. Griesbach, die an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch zur Puppenspielerin und Regisseurin ausgebildet wurde, ist ein Puppentheater gelungen, das zwischen tiefsinniger Reflexion und leichtfüßiger Liebelei jongliert. Ihre Figuren gleichen Narren, die die Umstände um sie herum aus respektloser, amoralischer Sicht betrachten und kommentieren. Dabei geht es Griesbach weniger um die Auseinandersetzung mit Büchners Text, den sie auf den kleinsten Nenner reduziert. 90 Minuten lang beleuchtet sie das Thema dahinter – dass sich das Leben der Liebe wegen lohnt und durch Kunst alles lebenswerter und individuell erfahrbar wird.

Termine

5. und 19. März, 2. und 10. April, 9. Mai, Karten: staatstheater.saarland.