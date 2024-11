Der 16-Jährige hat ein klasse Wochenende hinter sich: In Hannover stellte er im Team der DLRG-Ortsgruppe Völklingen vier neue deutsche Rekorde auf.

Im Start jeder Einzeldisziplin schlug der Schüler der elften Klasse des Saarbrücker Rotenbühl-Gymnasiums, der normal für die SSG Saar Max Ritter schwimmt, dabei am Freitag in einer neuen Bestzeit seiner Altersklasse 15/16 an: im 200 Meter Hindernisschwimmen (2:01,66 Minuten), im 100 Meter kombiniertes Retten (1:04,67 min), im 200 Meter Super Lifesaver (2:17,47) und im 50 Meter Retten (30,58 Sekunden). Zusammengerechnet war das am Ende für den Zweibrücker Schwimmer und Doppel-Weltmeister der Titel des deutschen Mehrkampfmeisters.

Auf der letztgenannten Strecke hatte er im Vorfeld sogar den Weltrekord angepeilt, schwamm aber letztlich langsamer als bei der WM im Sommer in Australien (29:48 Sekunden). „Ich habe es beim Abstoßen mit der Puppe vom Boden diesmal nicht so gut hinbekommen“, befand Baumann selbstkritisch. „Vielleicht klappt’s ja in Warendorf“, sagte er aber mit Blick auf den internationalen Deutschlandpokal vom 21. bis 23. November. Da ist er erstmals für das deutsche DLRG-Nationalteam nominiert. Für die DLRG Völklingen trat Baumann auch in vier Staffelwettbewerben an und belegte mit dem Team Platz sieben.