Die Neunkircher Messe 2022 ist abgesagt. Sie hätte am Wochenende des 9. September am Festplatz Eisweiher stattfinden sollen. Oberbürgermeister Jörg Aumann begründete die Absage der Leistungsschau am Montag mit deren Charakter als Handwerkermesse. „Da ihre Auftragsbücher voll sind, haben uns die Handwerker signalisiert, dass sie derzeit keinen Bedarf an weiteren Akquisen haben. Deswegen wäre das Angebot an Ständen auf der Messe sehr dünn gewesen. Daher hat das Orga-Team schweren Herzens entschieden, die Messe abzusagen. Wir konzentrieren uns nun auf die Planung der Messe der nächsten Jahre.“ Auch bei den Autohäusern gebe es viele Absagen, was auf die verzögerte Auslieferung neuer Kfz-Modelle zurückzuführen sei. „Wir machen lieber keine Messe als eine spärliche Veranstaltung“, sagt Messeleiter Fred Leibenguth. „Wir wollen die Erwartung unserer Besucherinnen und Besuchern nicht enttäuschen.“