Die jungen Springpferde stehen ab Freitag beim Jungpferde-Turnier des Clubs Saar-Pfälzischer Springreiter im Zweibrücker Landgestüt im Blickpunkt. Die fünf- und sechsjährigen Vierbeiner können sich dabei für das Bundeschampionat des deutschen Springpferdes qualifizieren, das in diesem Jahr bereits vom 11. bis 15. August in Warendorf stattfindet.

Vier Prüfungen stehen im Zusammenhang mit dem Bundeschampionat: Eine L-Springpferdeprüfung für Fünfjährige fungiert am Freitagmittag als Einlaufprüfung, hier haben sich 34 Reiter-Pferde-Paare angemeldet. Eine Youngster-Springprüfung der mittelschweren Klasse müssen die Sechsjährigen am Freitagnachmittag bewältigen, hier sind ebenfalls 34 Pferde genannt. Am Sonntagmittag geht es dann in zwei M*-Springen über 1,25 Meter hohe Hindernisse um die Qualifikation.

Drei schwere Springen gibt es im Turnierverlauf; das am Samstag um 18 Uhr und das finale Springen mit Stechen (Sonntag, 15 Uhr) sind für Pferde altersoffen. In der Youngster-Zwei-Phasen-Prüfung am Sonntag um 12 Uhr sind nur sieben- und achtjährige Springpferde startberechtigt.

Das Turnier beginnt am Freitag um 8 Uhr mit einer A*-Springpferdeprüfung. Am Samstag läutet die Startglocke um 8.30 Uhr zum ersten Mal, am Sonntag geht es um 10 Uhr los. 137 Reiter mit 420 Pferden sind angemeldet, es gibt mehr als 600 Starts.