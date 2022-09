Ihre Gedankenlosigkeit hatte ein Frau am Donnerstag bitter zu bereuen. Wie die Polizei berichtet, war die Dame gegen 13.30 Uhr zum Einkaufen in einem Markt an der Homburger Straße, legte dabei unvorsichtigerweise ihren Geldbeutel mit in den Einkaufswagen. Als sie kurz ihren Blick abwendete, griff ein Unbekannter zu, verschwand mit den Wertsachen der Dame. Sie zeigte der Polizei den Verlust von 265 Euro und persönlicher Dokumente an. Die Polizei nimmt den Diebstahl zum Anlass, einmal mehr eindringlich davor zu warnen, auf ihre Chance wartende Diebe nicht die erhoffte Beute auf dem Präsentierteller anzudienen, beim Einkauf Handtaschen und Geldbeutel sicher zu verwahren.