Stabhochspringerin Tamineh Steinmeyer hat bei den U20-Weltmeisterschaften der Leichtathleten in der peruanischen Hauptstadt Lima das Finale am Donnerstag erreicht. In der Qualifikation am Dienstagnachmittag vor Ort (gegen 2 Uhr nachts in Deutschland) schaffte der Schützling von Heimtrainer Andrei Tivontchik das als Elfte der besten Zwölf mit ihrem Sprung über 3,95 Meter. Die 19-jährige Baden-Württembergerin (Bestmarke: 4,25 m), die beim LAZ Zweibrücken ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert und ab Herbst Sportwissenschaft in Saarbrücken studiert, übersprang 3,60, 3,80 und 3,95 Meter jeweils im ersten Versuch. Die geforderte Quali-Höhe von 4,25 Metern nahm keine Teilnehmerin; zehn Springerinnen, darunter auch die favorisierte US-Amerikanerin Molly Haywood, knackten die 4,10 Meter.