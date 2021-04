Von Mathias Meyer

Für den Vorstand des LAZ Zweibrücken hat Holger Passauer Stellung zu den von Ex-Trainer Klaus Klein am Mittwoch in der RHEINPFALZ geäußerten Vorwürfen genommen. Der vom Verein gekündigte Klein hatte unter anderem behauptet, dass in der LAZ-Halle bestimmte Sportler mit Erlaubnis des Vorstandes trainiert hätten, obwohl diese das nach der jeweils geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung nicht gedurft hätten.

Dieser Anschuldigung widerspricht der LAZ-Vorstand. Passauer erklärt, dass der Vorstand des LAZ Zweibrücken die Trainingsmöglichkeiten in der vereinseigenen Halle stets nach eingehender Diskussion und auf Basis einer ebenso kritischen wie strengen Prüfung und Auslegung der jeweils gültigen Corona-Verordnung gestattet habe. „Leider konnten die meisten Athleten, darunter auch die Mitglieder der von Herrn Klein angeleiteten Trainingsgruppe, die Vorgaben der Verordnung nicht erfüllen“, heißt es weiter.

Spieß umgedreht

Dann dreht Passauer den Spieß um und teilt mit: „Dem vehement vorgebrachten Anliegen von Herrn Klein, Athleten ohne jegliche Normerfüllung eine Trainingsmöglichkeit einzuräumen, konnte somit nicht entsprochen werden.“ Dieser Darstellung widerspricht Klein: „Für meine Mittelstreckenläufer ist die Halle ja ohnehin nicht elementar wichtig, eher Luxus. Wichtig ist Training in der Halle eher für Sprinter. Mir geht es aber darum, dass alle Sportler letztlich gleich behandelt werden.“

In der von Passauer verschickten Stellungnahme weist der Vorstand des LAZ Zweibrücken die Anschuldigungen Kleins deutlich zurück: „Aus Sicht des Vorstands fand ausnahmslos ein verordnungskonformer Trainingsbetrieb statt.“