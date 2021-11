Am Freitag kurz vor 7.30 Uhr kam es in der Lammstraße in Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 18-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Straße von einem grauen Ford Focus erfasst. Nach Polizeiangaben sah der 45-jährige Fahrer des Wagens den querenden Fußgänger offenbar zu spät. Der 18-Jährige kam nach dem leichten Zusammenprall mit dem Auto zu Fall, erlitt Schürfwunden am rechten Bein und an den Händen sowie eine Zahnverletzung. Ein Schaden am Pkw entstand nicht. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Telefon 06332/9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht noch Zeugen.