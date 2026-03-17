Er ist einer der wenigen Künstler aus der Saarpfalz, der in den 60er Jahren abstrakt und informell arbeitete und heute noch aktiv ist: Theodor Fischer.

Die Retrospektive verblüfft, nicht nur weil Theodor Fischer 1947 in Kirkel geboren, von Aquarellen über Zeichnungen, Linolschnitte und bis zu Reliefs aus Stein so unterschiedliche Techniken beherrscht, sondern auch wegen seiner Themen; von abstrakt bis gegenständlich. Von den 60er Jahren bis heute. Dabei ist er das, was man wohl einen begnadeten Autodidakten nennt, denn Kunst studiert hat er nicht, aber er begann schon früh, sich mit der Kunst zu beschäftigen.

Mit seinen Freunden, den Galeristen Gilbert E. Baier ( Zweibrücken, Galerie Formart) und Wolfgang Schmitt ( Homburg, Galerie Homburg) gründete er in den 60er Jahren die Künstlergruppe „Schaffen“. Damals experimentierten die Drei mit allem Möglichen, vor allem Fischer war unentbehrlich, wie sich Gilbert Baier erinnert: „Als Teenager spielten wir in einer Band, und Theodor war der Manager, der uns immer im Auto zu den Auftritten fuhr, denn wir anderen waren zu jung für den Führerschein.“

Bei der Vernissage: Theodor Fischer (Mitte) mit Andrea Fischer (links) , Leiterin der Abteilung städtischer Kunstbesitz, und Beigeordnete Albrecht Hauck. Foto: Martina Panzer

Die drei Kunstfreunde stellten zusammen aus, etwa in Zweibrücken bei der „International Civic Art Guild“, aber auch in Homburg, Bexbach und anderen Orten in der Saarpfalz. Sie waren begeistert von abstrakten und informellen Malern wie Karl Otto Götz, Otto Greis und K.R.H. Sonderborg. Theodor Fischer lernte dann bei Peter Spiegel in Homburg die Kunst des Radierens. Kaltnadelradierungen, Aquatinta und Asphaltätzungen entstanden. Bald auch Lithografien auf Solnhofer Schiefer.

Die spannendsten Arbeiten in der großen Retrospektive, die die Stadt St. Ingbert nun Theodor Fischer widmet, sind jedoch die abstrakten. Dynamische, aufsteigende Linien, die sich in der Luft aufspalten und wegzufliegen scheinen, kennzeichnet seine Monotypie „Informell II“, nachdem er bei „Informell I“ die spitzen abstrakten Formen einander zugewandt und verbunden hat. Die Vorliebe für einfache und spitze Formen kommt auch in seinem „Porträt, abstrakt“ zum Vorschein, Schwarz, Weiß und Beige, fünf Linien und sechs kleinen Flächen reichen ihm, ein Gesicht zu formen, das schräg und lustig um die Ecke schaut und ein bisschen an Picasso erinnert.

Theodor Fischer: »Informell II«, Monotypie. Foto: Andrea Dittgen

Rein technisch faszinieren seine Aquarelle, bei denen er nicht die Farbflächen zum Changieren bringt, sondern selbst bei gegenständlichen Szenen das tut, was selbst viele Profis nicht tun: etwas auszulassen, weiße Flächen zu lassen. So wird aus seinen drei Pferden mit Jockeys beim Rennen in „Endspurt“ eine ganz leichtfüßig dahin huschende Gruppe. Mit ähnlicher Leichtigkeit schafft es aber, Acrylfarbe aufs Papier zu bringen, etwa bei seinem „Paar“ von hinten. Auch hier gibt es die charakteristischen Lücken im Motiv, zarte Spritzer und ein gutes Gespür für die Balance des Bildes. Wie eine Weiterentwicklung von Giorgio Morandi, dem Flaschenmaler, hin zum großformatigen Plakatmotiv sehen Fischer nun ganz gegenständliches „Stillleben mit Krügen“ aus: Alle bauchigen Gefäße mit Henkel sind nur angeschnitten, das Bauchige durch geschicktes Aquarellieren hervorgehoben , die die Farbwahl mit sanften Lila-, Orange- und Beigetönen eher ungewöhnlich, die Gesamtkomposition erinnert eher an Landschaftsformen denn als Krüge.

Theodor Fischer: »Stillleben mit Krügen«, Aquarell Foto: Andrea Dittgen

So faszinierend diese Arbeiten sind, so amateurhaft wirken seine Bleistiftporträts von Miles Davis, Adenauer und Heuss, da wirkt das Gesicht von Cäsar als Specksteinrelief an der Wand durchaus majestätisch und überzeugend.

Fischer, der sein Geld bei der Post verdiente, arbeitete, gründete übrigens 1981 den Postkunstverein Saar, aus dem 1983 der Kunstverein Saar hervorging und dem er 30 Jahre vorstand (1994-2024). Heute malt er auch gerne Landschaften Pflanzen und Personengruppe als Aquarell – wie die auf dem Ausstellungsplakat – oft noch mit jenen Moment der Leichtigkeit des Farbauftrags, den man nur selten findet.

Info

Theodor Fischer, Werkschau, St. Ingbert, Rathaus (Galerie: erste Etage), Am Markt 12, großer Parkplatz vor der Tür, Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 8-16 Uhr, Donnerstag 8-18 Uhr, Freitag 8-12 Uhr.