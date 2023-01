Von Patrick Göbel

Ein Leichenfund rief am Freitagmorgen die Polizei auf den Plan: Es handelt sich dabei um einen Mann, der in seiner Wohnung in der Saarbrücker Metzer Straße gefunden wurde. Die Wohnung soll verwahrlost gewesen sein; der Tote habe laut Polizei schon länger in seinem Zimmer gelegen. Notfallseelsorger betreuten die Verwandten. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.