Von Patrick Göbel

Bisher wurde es nur vermutet, jetzt ist klar, dass Angler die Leiche einer Frau fanden, die seit 2014 vermisst wurde. Am Dienstag wurde die Leiche obduziert, teilte Stephan Laßotta vom Landespolizeipräsidium Saarbrücken auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Hinweise auf Fremdeinwirkungen gebe es keine, so Laßotta. Angler hatten die Saarbrückerin am Samstag tot in einem Wagen in einem Weiher im Saarbrücker Stadtteil Rußhütte gefunden. Die Polizei hatte anhand des Kennzeichens schon vermutet, dass es sich bei der toten Frau um die Vermisste handelte. 2016 wurde der Fall auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ thematisiert. Damals gingen viele Hinweise an; trotzdem konnte der Fall nicht aufgelöst werden.