Eine seit 2014 vermisste Saarbrückerin wurde womöglich am Samstag tot in einem Wagen in der Saar gefunden. Die damals 59-Jährige gilt seit 2014 als vermisst, der Fall wurde bei „Aktenzeichen XY“ thematisiert. Angler entdeckten am Samstagvormittag den Wagen in der Saar auf Höhe des Saarbrücker Stadtteiles „Rußhütte“ und verständigten die Polizei. Die Beamten entdeckten in dem Wrack die Leiche einer weiblichen Person. Anhand des Kennzeichens mutmaßt die Polizei, dass es sich um die Leiche der 59-jährigen Dudweilerin handelt, die seit 2014 als vermisst gilt.

Der Vermisstenfall wurde im Jahr 2016 auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ thematisiert. Trotz zahlreicher Hinweise, so der Polizeibericht, konnte der Fall bis heute nicht aufgelöst werden. Die Leiche soll am Dienstag obduziert werden, um die Identität sowie die Todesursache der Verstorbenen eindeutig festzustellen.