Eine Lehrerin aus dem Saarland klagt vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) in Saarlouis gegen die Corona-Regeln, weil sie ihre Grundrechte verletzt sieht. Wie das OVG mitteilt, sind am Donnerstag ein Normenkontroll- und ein Eilverfahren gegen die Corona-Verordnung der saarländischen Landesregierung vom 1. Dezember eingegangen. Wie das Gericht weiter berichtet, macht die Antragstellerin unter anderem geltend, sie sei Lehrerin und habe entschieden, sich nicht gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Durch die erfolgte Verschärfung der Corona-Regeln werde sie als Ungeimpfte vom gesellschaftlichen und kulturellen Leben weitgehend ausgeschlossen. Durch die per Verordnung ausgelöste „mittelbare Impflicht“ sehe die Lehrerin ihre Grundrechte verletzt, so das Oberverwaltungsgericht.