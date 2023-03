Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Wenn einer elf Länder in sieben Monaten bereist, dann kann er sehr viel erzählen. Zum Beispiel, was er das nächste Mal zuhause lassen würde und warum ein Fahrradschloss unverzichtbar ist.

Dinge, die Frank Röller immer schon mal sehen wollte: die Pyramiden von Gizeh und das Tal der Könige, Israel, die Heimat von Jesus Christus, Indien sowie ein südostasiatisches Land.