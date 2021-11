Nach einem Spaziergang auf einem Waldweg in der Nähe des Bexbacher Gewerbegebiets Butterhügel bemerkte eine Frau am Dienstagnachmittag, 16. November, dass ihr Hund unter Vergiftungserscheinungen litt. Sie meldete der Polizei, dass das Tier wohl ein vergiftetes Futterstück gefressen habe. Später bestätigte eine Untersuchung in der Tierklinik, dass der Hund tatsächlich Gift im Körper hatte. Seit der Behandlung sei das Tier wieder wohlauf. Bislang habe die Polizei keine weiteren Köder gefunden. Auch, weil deren Aussehen noch unbekannt ist. Man könne nicht ausschließen, dass weitere Giftköder im Raum Bexbach ausgelegt wurden.