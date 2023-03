Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jakob Legner ist ein 17-jähriger Stabhochspringer des LAZ Zweibrücken. Seit kurzem ist der Zwölftklässler in seinem Verein zuständig für das Pflegen der Social-Media-Kanäle. Deshalb wuselte er am Samstagnachmittag beim Meeting „Sky’s the Limit“ die ganze Zeit quer durchs Westpfalzstadion – und guckte sich bei den Profis nebenbei auch was ab.

Es sind die ganz großen Namen der Pfälzer Profis, die Jakob Legner beeindrucken. „Bei Raphael Holzdeppe und Oleg Zernikel fiebere ich mit“, sagte