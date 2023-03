„De Kräuter vum Bäre had zum Zweebrigger Perderenne geheerd, wie die Perde selwer! Un in annere Renne hanse iwweraal gewissd, dess is de Kräuder Fritz aus Zweebrigge! Der is Werd!“ Natürlich war dem langjährigen Geschäftsführer des Pfälzischen Rennvereins, Richard Hudlet, deshalb auch der Gastwirt Fritz Kräuter vom Fasanerieberg bestens vertraut. Dessen Gaststätte „Zum Bären“ ist auch im Gedächtnis der Einheimischen geblieben, auch wenn im Augenblick die Türen dort geschlossen sind. Noch einmal, am bevorstehenden 94. Geburtstag der Wirtstochter Gisela, wird dort privat gefeiert und dabei wird gewiss nicht nur an den allseits bekannten Pferdefreund erinnert.

Denn viele Gastwirte und ihre Lokale waren früher eine Institution in der Stadt. Auch wenn das einstige Clubheim der VB am Hornbach lange Zeit nur eine dunkle Baracke war, die den Krieg überlebt hatte – an den Wirt zu jener Zeit, „de Koppe Quaddel“, können sich noch viele erinnern, auch wenn sie inzwischen selbst in die Jahre gekommen sind.

Die Barack fass Einwohner-Meldeamd

Andere wissen sogar noch, wie am Abend der Gastwirt des „Hirsch“ aus der Hauptstraße „ruff uff die Bolizei geloff is“. Weil es damals im ältesten Haus der Stadt noch sogenannte „Fremdenzimmer“ gab, musste Wirt Rudolf Fries die Anmeldungen der Gäste auf die Polizei bringen, die sich damals noch am Wacken-Eck an der Maxstraße war. „Gell, un hinnedran war e Barack fass Einwohner-Meldeamd?“

Mit Meldezetteln war man auch aus dem Hotel „Adler“ unterwegs, welches Fritz Gassen schräg gegenüber „vum Hersch“ betrieb. Neben der Polizei gelegen, hatten es die Wirte Hörmann und „de Schwarze Lui“ aus dem „Kronprinzen“ nicht weit, um ihrer Meldepflicht nachzukommen.

Manchmol war de Werd e Fraa

Natürlich war nicht bei allen bekannten Wirtschaften ein Mann der „Chef“, denn „manchmol war de Werd aa e Fraa“. Besonders im Café Löhle, wo Paule Sebald über lange Jahre das Haus führte. Oder sollte man sagen, „es Rechimend führte“, denn sie führte das Haus bestens und man hatte Respekt vor ihr. Respekt hatte man natürlich auch im geschätzten „Bayrischen Hof“ in der Lammstraße, wo man von Frau Winter beim Dämmerschoppen zuverlässig betreut wurde. Aber alle Zweibrücker und nicht nur ihre Gäste wussten, dass dort neben dem Kammerlicht, der Chef eine Chefin war; Frau Ahrens hatte alles im Griff. Galt das nicht auch für die langjährige Bedienung Traudel, die bei ihren jungen und alten Besuchern, vor allem aus der heimischen Geschäftswelt, sehr geschätzt war?

Eine Respektsperson, auch wenn er manchen „Unsinn“ zu präsentieren wusste, war gewiss auch „de Budding“, der Konditormeister Heinrich Rücker aus dem gleichnamigen Café in der Fruchtmarktstraße. Seine Späße wurden oft lange diskutiert. Sein Fast-Nachbar Schorsch Lang im Hotel-Restaurant „Hitschler“, der zunächst im „Storchen“ gestartet war, war da um einiges mehr zurückhaltend.

Eier Parrer uff seim Fahrrad

Zu den vielen geschätzten Gastwirten ist natürlich auch „eier Parrer uff seim Fahrrad“ zu nennen: Adolf Witzgall wurde manchmal so genannt, wenn er im schwarzen Anzug mit seinem Drahtesel in der Stadt unterwegs war und durch seine Leutseligkeit auffiel.

Leutselig war gewiss auch Willy Bayer aus der „Winzerstube“ am Schillereck, der zusammen mit seiner Frau Anneliese oft Stadtnachrichten „sammelte“ und sie gezielt weitergab. Eine Informationsbörse ganz besonderer Qualität.

Und so verwundert es nicht, dass sich die Jungen von damals noch immer an Frau Hennemann in der Poststraße, an Frau Ambos in Bubenhausen oder „an de Battes in Auerbach“ erinnern. Von wegen „wer nix werd, werd Werd“!