Auch in der neu aufgeflammten Corona-Krise will die Zweibrücker Star-Trek-Crew um „Captain“ Hubert Zitt nicht auf die alljährliche Star-Trek-Weihnachtsvorlesung an der Hochschule verzichten.

Aber ganz gemäß der vulkanischen Weisheit von Mr. Spock „Das Wohl von vielen, es wiegt schwerer als das Wohl von wenigen oder eines Einzelnen“, haben sich die Organisatoren laut einer Mitteilung darauf verständigt, die Veranstaltung am Donnerstag, 16. Dezember, ausschließlich online als Livestream anzubieten.

Inhaltlich wird sich die „Sendung“ um Jubiläen, Rekorde und Premieren bei Star-Trek und den Star-Trek-Vorlesungen drehen. Auf die ursprünglich geplante Weihnachtsvorlesung mit dem Titel „Neue technische Visionen bei Star-Trek“ müssen die Fans dennoch nicht verzichten; sie wird verschoben und als Präsenzveranstaltung am 13. April 2022 stattfinden.

Präsenz dann eben erst an Ostern

Das wäre denn auch schon eine der erwähnten Premieren, denn nach 25 Jahren wird zum ersten Mal aus einer Star-Trek-Weihnachtsvorlesung eine Star-Trek-Ostervorlesung, in die auch die ursprünglich für den Dezember geplanten Wohltätigkeitsaktionen integriert werden.

Die erste Star-Trek-Episode wurde in den USA am 8. September 1966 ausgestrahlt und in Deutschland am 27. Mai 1972 unter dem Titel „Raumschiff Enterprise“. Die erste Star-Trek-Vorlesung der „Starfleet-Academy“ an der Hochschule in Zweibrücken fand am 19. Dezember 1996 statt. Damit feiern die Initiatoren mit der diesjährigen Veranstaltung 25 Jahre Star-Trek-Vorlesungen und gleichzeitig auch die 25. Star-Trek-Weihnachtsvorlesung in Zweibrücken.

Mix aus Kurzvorträgen und Diskussionen

Zählt man alle externen Star-Trek-Vorträge an anderen Hochschulen und Universitäten, auf Fan-Treffen, in Museen oder Planetarien sowie bei Firmenfachtagungen mit, trägt die Veranstaltung am 16. Dezember laut den Veranstaltern die laufende Nummer 400.

Die Online-Veranstaltung ist als Mix aus Kurzvorträgen und Diskussionen geplant, und es wird einen Ausblick auf die geplante Star-Trek-Ostervorlesung geben. Auch Gäste aus der Science-Fiction-Szene werden zugeschaltet, und es soll auch wieder einige Überraschungen geben.

Dabei sein